О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mo’ Horizons

Mo’ Horizons

Трек  ·  2011

Hit the Road Jack (Pé Na Éstrada)

11 лайков

Mo’ Horizons

Исполнитель

Mo’ Horizons

Трек Hit the Road Jack (Pé Na Éstrada)

#

Название

Альбом

1

Трек Hit the Road Jack (Pé Na Éstrada)

Hit the Road Jack (Pé Na Éstrada)

Mo’ Horizons

Lola's New World Classics - Cover Versions of Popular Hits

3:32

Текст песни

Já tô com o pé na estrada

Não vou mais voltar

Não vou, não vou, não vou

Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Lolas World Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ellas Bloodlines
Ellas Bloodlines2022 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Wagabunga Dancar
Wagabunga Dancar2022 · Сингл · Rebel
Релиз Lo Mejor
Lo Mejor2021 · Сингл · Dry Martina
Релиз Rhythm Is a Dancer
Rhythm Is a Dancer2019 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Music Sun Love
Music Sun Love2019 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз Tú Quieres Mambo
Tú Quieres Mambo2019 · Сингл · Dry Martina
Релиз You Gotta Know It
You Gotta Know It2019 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз The Banana Remixes
The Banana Remixes2015 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз Mo' Horizons And The Banana Soundsystem
Mo' Horizons And The Banana Soundsystem2011 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз So On
So On2011 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Brandnew EP
Brandnew EP2010 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Lost Tapes
Lost Tapes2008 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз Remix EP
Remix EP2008 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Superworld - Children's World Replay
Superworld - Children's World Replay2008 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Green Day
Green Day2007 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз Sunshine Today
Sunshine Today2007 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз Ay Y N'Ama
Ay Y N'Ama2007 · Сингл · Mo’ Horizons
Релиз 10 years of... The Remixes
10 years of... The Remixes2005 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз Some More Horizons (Digital Version)
Some More Horizons (Digital Version)2005 · Альбом · Mo’ Horizons
Релиз Ai Mi Morena
Ai Mi Morena2005 · Сингл · Mo’ Horizons

Похожие артисты

Mo’ Horizons
Артист

Mo’ Horizons

Micatone
Артист

Micatone

Waldeck
Артист

Waldeck

The Dining Rooms
Артист

The Dining Rooms

Lenny Mac Dowell
Артист

Lenny Mac Dowell

The Lushlife Project
Артист

The Lushlife Project

Yolanda Adams
Артист

Yolanda Adams

Cover Me Piano
Артист

Cover Me Piano

Noon
Артист

Noon

Audio Lotion
Артист

Audio Lotion

Ashby
Артист

Ashby

Élodie Frégé
Артист

Élodie Frégé

Futurama
Артист

Futurama