Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Caprice viennois, Op. 2
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Tribute to Pianist Curzon, Vol. 22022 · Сингл · Clifford Curzon
Sonatas & Piano Concertos2021 · Альбом · Владимир Самойлович Горовиц
Isaac Stern, Vol. 1 (Live)2020 · Альбом · Isaac Stern
L'Italia (Stereo Version)2016 · Альбом · Hollywood Bowl Orchestra
Rosenthal, Offenbach: Gaîté parisienne (Stereo Version)2016 · Альбом · Hollywood Bowl Orchestra
Russkaya ! (Mono Version)2015 · Альбом · Carmen Dragon
Nocturne (Mono Version)2015 · Сингл · Carmen Dragon
Nocturne (Mono Version)2015 · Сингл · Carmen Dragon
Starlight Concert (Mono Version)2015 · Сингл · Carmen Dragon
Saint-Saëns: Danse macabre, Op. 40 - Tchaikovsky: Deuxième mouvement extrait du Quatuor à cordes No. 1 (Mono Version)2015 · Сингл · John Barnett
Starlight Chorale (Stereo Version)2015 · Альбом · The Roger Wagner Chorale
Fiesta ! Musiques d'inspiration espagnole (Mono Version)2015 · Альбом · Hollywood Bowl Orchestra
Gershwin (Stereo Version)2015 · Сингл · Hollywood Bowl Orchestra
Discover Massenet2014 · Альбом · Capitol Symphony Orchestra
Retour à Sorrente / Santa Lucia (Mono Version)2014 · Сингл · Carmen Dragon
Marche! (Stereo Version)2014 · Альбом · Alfred Newman
Roger Wagner Chorale: Chorus Highlights2014 · Альбом · Рихард Вагнер
Roger Wagner Chorale: Chorus Highlights2014 · Альбом · Roger Wagner
Aram Khachaturian: Masquerade Suite & Gayne Suite2014 · Альбом · Alfred Newman
Dmitry Kabalevsky: Highlights from the Comedians, Op. 262014 · Сингл · Hollywood Bowl Orchestra