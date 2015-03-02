Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Tempo di minuetto in the Style of Pugnani
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Jean Fournier / Antonio Janigro / Wiener Staatsopernorchester spielen: Johannes Brahms: Konzert für Violine, Violoncello und Orchester ('Doppelkonzert')2023 · Сингл · Johannes Brahms
The Most Streamed Classical Music in China, Vol. 12023 · Альбом · Antonio Janigro
Faurè: Violin Sonata No.2, Op.1082022 · Альбом · Jean Fournier
Mozart: Divertimento in B-flat major, K.2542022 · Альбом · Jean Fournier
Schubert: Piano Trio No 1 in B flat, D8982021 · Альбом · Paul Badura-Skoda
Mozart: Divertimento in B flat major, K.254 - Piano Trios - Piano Trios, vol. 12021 · Альбом · Antonio Janigro
Schubert: Piano Trio No. 1, D8982021 · Альбом · Paul Badura-Skoda
Fauré: Violin Sonata No.1 & No. 22021 · Альбом · Jean Fournier
Mozart: Piano Trio in E major, K.542 - Piano Trio in G major, K.496 - Piano Trio in C major, K.5482021 · Альбом · Paul Badura-Skoda
Mozart: Divertimento in B flat major, K.254 - Piano Trio in G major, K.564 - Piano Trio in B flat major, K.5022021 · Альбом · Paul Badura-Skoda
Brahms: Double Concerto in A Minor, Op. 1022021 · Сингл · Johannes Brahms
Haydn: Trios pour piano (Mono Version)2015 · Альбом · Jean Fournier
Handel: Sonate pour violon et clavecin, HWV 361 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Fournier
Handel: Sonate pour violon et clavecin, HWV 372 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Fournier
Handel: Sonate pour violon, HWV 371 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Fournier
Handel: Sonate pour violon No. 17 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Fournier
Handel: Sonate pour violon No. 19 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Fournier
Mozart: Trios pour piano, violon et violoncelle, K. 496 & 502 (Mono Version)2015 · Альбом · Jean Fournier
Récital (Mono Version)2015 · Альбом · Jean Fournier
Brahms: Trio pour piano, violon et violoncelle No. 1, Op. 8 (1889 Version, Mono Version)2015 · Сингл · Jean Fournier