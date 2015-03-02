Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani
Другие альбомы артиста
Milestones of a Violin Legend: Ricardo Odnoposoff, Vol. 42018 · Альбом · Walter Goehr
Milestones of a Violin Legend: Ricardo Odnoposoff, Vol. 102018 · Альбом · Walter Goehr
Milestones of a Violin Legend: Ricardo Odnoposoff, Vol. 22018 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Milestones of a Violin Legend: Ricardo Odnoposoff, Vol. 82018 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Milestones of a Violin Legend: Ricardo Odnoposoff, Vol. 32018 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Milestones of a Violin Legend: Ricardo Odnoposoff, Vol. 12018 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Ricardo Odnoposoff, Vol. 12017 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Violon virtuose (Mono Version)2016 · Сингл · Ricardo Odnoposoff
Mendelssohn & Paganini: Concertos pour violon (Mono Version)2015 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Lalo: Symphonie espagnole, Op. 212015 · Альбом · Édouard Lalo
Tartini: Violin Sonata "Devil's Trill" (Mono Version)2015 · Сингл · Heinz Wehrle
Bruch: Concerto pour violon No. 1 - Paganini: La campanella extraite du Concerto pour violon No. 2 (Mono Version)2015 · Сингл · Ricardo Odnoposoff
Tchaikovsky: Violin Concerto, Op. 35 (Mono Version)2015 · Сингл · Ricardo Odnoposoff
Bach: Concerto pour violon, BWV 1042 & Chaconne extraite de la Partita pour violon No. 2, BWV 1004 (Mono Version)2015 · Сингл · Ricardo Odnoposoff
Kreisler: Airs célèbres (Mono Version)2014 · Сингл · Ricardo Odnoposoff
Torelli, Vivaldi, Durante: Concerti grossi & Works for Solo Violin (Mono Version)2014 · Альбом · Nederlands Kamerorkest
Lalo: Symphonie espagnole, Extracts (Mono Version)2014 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Chausson: Piano Trio, Piano Quartet & Concert for Violin, Piano and String Quartet2014 · Альбом · Ernest Chausson
Ricardo Odnoposoff: Paganini and Mendelssohn2012 · Альбом · Ricardo Odnoposoff
Ricardo Odnoposoff: Prokofiev and Tchaikovsky2002 · Альбом · Netherlands Philharmonic Orchestra