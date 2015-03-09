Трек · 2015
Thinking out Loud
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Jumpin Records
Текст песни
When your legs don't work like they used to before
And I can't sweep you off of your feet
Will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheeks?
And, darling, I will be loving you 'til we're 70
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Next to Perfect (Club Version)2025 · Сингл · DJ Spade
Next to Perfect2025 · Сингл · Sheed
Shake Some n' baby2025 · Сингл · Sheed
I Miss That2024 · Сингл · Sheed
Matter of Time2024 · Сингл · Sheed
Sunshine2023 · Сингл · Sheed
The Joker and the Queen2022 · Сингл · Sheed
Overpass2022 · Сингл · Sheed
Dagnabit2022 · Альбом · Sheed
Encontrar2020 · Сингл · Sheed