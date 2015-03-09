О нас

Sheed

Sheed

Трек  ·  2015

Thinking out Loud

Sheed

Исполнитель

Sheed

Трек Thinking out Loud

Название

Альбом

1

Трек Thinking out Loud

Thinking out Loud

Sheed

Top 50 Hits Pop Best of 2014 + 2015

4:51

Текст песни

When your legs don't work like they used to before

And I can't sweep you off of your feet

Will your mouth still remember the taste of my love?

Will your eyes still smile from your cheeks?

And, darling, I will be loving you 'til we're 70

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Jumpin Records

