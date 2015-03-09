Трек · 2015
Love Me Like You Do (From "Fifty Shades of Grey")
4 лайка
Информация о правообладателе: Jumpin Records
Текст песни
You're the light, you're the night
You're the colour of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Lolita2025 · Сингл · Hellen
Хозяйка медной горы2024 · Сингл · Hellen
Qamar Suugaani Iyo2024 · Сингл · Hellen
Una Enjoy (feat. Hellen)2024 · Сингл · Headman Tz
Mamma Italiana2024 · Сингл · Hellen
Tereketé2024 · Сингл · Hellen
nebunule nebunule2024 · Сингл · Hellen
Kawaida (feat. Hellen)2023 · Сингл · Hellen
Capricho Natural2023 · Сингл · Hellen
TOTUL SAU NIMIC2023 · Сингл · Nikolas
UNDE VREI SA MERGI2023 · Сингл · Hellen
Best Friend2022 · Сингл · Divisi Seni Budi Utama
Latinas Finas2022 · Сингл · Hellen
Visão do Amor2022 · Сингл · CHZHIN
35 Best Running Hits 20222022 · Альбом · Blockhouse
Відчувай2021 · Альбом · Hellen
Doi Da2021 · Альбом · Hellen
Pain2020 · Сингл · Hellen
Te Rog2020 · Сингл · Hellen
Грим2020 · Сингл · Hellen