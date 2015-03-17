О нас

Karthik

Karthik

Трек  ·  2015

Ethanai Kavignen

Karthik

Исполнитель

Karthik

Трек Ethanai Kavignen

#

Название

Альбом

1

Трек Ethanai Kavignen

Ethanai Kavignen

Karthik

Savaale Samaali

4:40

Текст песни

Ethanai Kavignen Ezhuthi Paarthuttaan

Kaathal Theernthu Pohala

Ethanai Nadikan Nadichu Paarthuttaan

Kaathal Borae Adikkala

Ethanai Kaathal Yuthangal Nadanthum

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Think Music

