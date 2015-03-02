Информация о правообладателе: BNF Collection
Lo frate 'nnamorato: Sinfonia
Vivaldi: Nisi dominus, RV 608 & Magnificat, RV 611 (Mono Version)2014 · Альбом · Anna Maria Rota
Boccherini: Symphonie, G. 519, Concerto pour violoncelle No. 2, G. 475, Sonate pour deux violoncelles, G. 74 - Tartini: Sinfonia pastorale (Mono Version)2014 · Альбом · Orchestra da camera dell'Angelicum di Milano
Pergolesi: Lo frate 'nnamorato, estratti (Mono Version)2014 · Альбом · Orchestra da camera dell'Angelicum di Milano
Vivaldi: Nisi Dominus & Magnificat (Stereo Version)2014 · Альбом · Orchestra da camera dell'Angelicum di Milano
Vivaldi: Nisi Dominus & Magnificat1962 · Альбом · Orchestra da camera dell'Angelicum di Milano
Cantata per il SS. Natale1953 · Альбом · Orchestra da camera dell'Angelicum di Milano