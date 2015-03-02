О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Igor Stravinsky: Violin Concerto in D Major (1931) - Alban Berg: Violin Concerto (1935)
Igor Stravinsky: Violin Concerto in D Major (1931) - Alban Berg: Violin Concerto (1935)2021 · Сингл · Ivry Gitlis
Релиз Mozart: Missa brevis, K. 220, Exsultate jubilate, K. 165 & Benedictus sit Deus, K. 117 (Mono Version)
Mozart: Missa brevis, K. 220, Exsultate jubilate, K. 165 & Benedictus sit Deus, K. 117 (Mono Version)2016 · Альбом · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Weber: Concertos pour piano Nos. 1 & 2 (Mono Version)
Weber: Concertos pour piano Nos. 1 & 2 (Mono Version)2016 · Альбом · Friedrich Wuhrer
Релиз Strauss: Don Juan & Till Eulenspiegels lustige Streiche (Mono Version)
Strauss: Don Juan & Till Eulenspiegels lustige Streiche (Mono Version)2016 · Сингл · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Janáček: Sinfonietta & Taras Bulba (Mono Version)
Janáček: Sinfonietta & Taras Bulba (Mono Version)2016 · Альбом · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Mozart: Ouvertures (Mono Version)
Mozart: Ouvertures (Mono Version)2016 · Альбом · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Mozart & Rossini: Ouvertures (Mono Version)
Mozart & Rossini: Ouvertures (Mono Version)2016 · Сингл · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 5, Op. 73 "Emperor" & Variations, Op. 76 (Mono Version)
Beethoven: Piano Concerto No. 5, Op. 73 "Emperor" & Variations, Op. 76 (Mono Version)2016 · Сингл · Friedrich Wuhrer
Релиз Liszt: Piano Concerto No. 1 (Mono Version)
Liszt: Piano Concerto No. 1 (Mono Version)2015 · Сингл · Orazio Frugoni
Релиз Bruckner: Symphonie No. 9 (Mono Version)
Bruckner: Symphonie No. 9 (Mono Version)2015 · Сингл · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Schubert: La croisade des dames (Mono Version)
Schubert: La croisade des dames (Mono Version)2015 · Альбом · Ilona Steingruber
Релиз Mozart: Messe, K. 317 "Du couronnement" & Vesperae solennes de confessore, K. 339 (Mono Version)
Mozart: Messe, K. 317 "Du couronnement" & Vesperae solennes de confessore, K. 339 (Mono Version)2015 · Альбом · Wilma Lipp
Релиз Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)
Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)2015 · Альбом · Yves Furet
Релиз Dvořák: Concerto pour violoncelle, Op. 104 - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo, Op. 33 (Mono Version)
Dvořák: Concerto pour violoncelle, Op. 104 - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo, Op. 33 (Mono Version)2015 · Сингл · Gaspar Cassadó
Релиз Mendelssohn: Concerto pour deux pianos, MWV O5 & Capriccio brillant, Op. 22 (Mono Version)
Mendelssohn: Concerto pour deux pianos, MWV O5 & Capriccio brillant, Op. 22 (Mono Version)2015 · Сингл · Orazio Frugoni
Релиз Bartók: Concerto pour violon No. 2, Sz. 112 & Concerto pour alto, Sz. 120 (Mono Version)
Bartók: Concerto pour violon No. 2, Sz. 112 & Concerto pour alto, Sz. 120 (Mono Version)2015 · Альбом · Ivry Gitlis
Релиз Beethoven: Concerto pour piano No. 1, Op. 15 & Rondo pour piano et orchestre, WoO 6 (Mono Version)
Beethoven: Concerto pour piano No. 1, Op. 15 & Rondo pour piano et orchestre, WoO 6 (Mono Version)2015 · Сингл · Friedrich Wuhrer
Релиз Bartók: Concerto pour violon No. 2, Sz. 112 & Sonate pour violon seul, Sz. 117 (Mono Version)
Bartók: Concerto pour violon No. 2, Sz. 112 & Sonate pour violon seul, Sz. 117 (Mono Version)2015 · Альбом · Pro Musica Orchester Wien
Релиз Mozart: Concertos pour piano Nos. 23, K. 488 & 5, K. 175 & Rondo pour piano et orchestre, K. 382 (Mono Version)
Mozart: Concertos pour piano Nos. 23, K. 488 & 5, K. 175 & Rondo pour piano et orchestre, K. 382 (Mono Version)2015 · Альбом · Ingrid Haebler
Релиз Mozart: Concerto pour flûte et orchestre, K. 299, Adagio et Rondo, K. 617 & Andante pour flûte et orchestre, K. 315 (Mono Version)
Mozart: Concerto pour flûte et orchestre, K. 299, Adagio et Rondo, K. 617 & Andante pour flûte et orchestre, K. 315 (Mono Version)2015 · Альбом · Camillo Wanausek

