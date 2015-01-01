Информация о правообладателе: EG Jazz
Трек · 2015
Autumn Leaves
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Brass Reverie2025 · Альбом · Art Farmer
The History Of Jazz Vol. 12025 · Альбом · Art Farmer
Evening in Paris2025 · Альбом · Art Farmer
Jazz Legends2024 · Сингл · Art Farmer
Merry Christmas and a Happy New Year from Art Farmer2023 · Сингл · Art Farmer
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Art Farmer2023 · Сингл · Art Farmer
JazzOmatic2023 · Сингл · Art Farmer
Super Jazz Compilation, Vol. 12023 · Альбом · Charles Mingus
Cliff Craft2023 · Альбом · Clifford Jordan
Summer of Love with Art Farmer, Vol. 12022 · Сингл · Art Farmer
Summer of Love with Art Farmer, Vol. 22022 · Сингл · Art Farmer
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Art Farmer
Fair Weather (1958)2022 · Сингл · Art Farmer
Along Came Betty (feat. Geoff Keezer, Dwayne Burno & Joe Farnsworth) [Many Moods of Benny Golson]2022 · Сингл · Benny Golson
KILLER JOE (feat. Geoff Keezer, Dwayne Burno & Joe Farnsworth) [Many Moods of Benny Golson]2022 · Сингл · Benny Golson
Horace Silver Quintet with Art Farmer: Complete Recordings2022 · Альбом · Art Farmer
Movie Songs2022 · Альбом · Art Farmer
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Art Farmer
Fresh Fruit2022 · Альбом · Art Farmer
Last Night When We Where Young2021 · Альбом · Art Farmer