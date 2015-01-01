О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Barbara Lea

Barbara Lea

Трек  ·  2015

April in Paris

Barbara Lea

Исполнитель

Barbara Lea

Трек April in Paris

#

Название

Альбом

1

Трек April in Paris

April in Paris

Barbara Lea

Autumn Leaves / Les feuilles mortes

3:23

Информация о правообладателе: EG Jazz

Другие альбомы артиста

Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2021 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Barbara Lea with the Johnny Windhurst Quintets
Barbara Lea with the Johnny Windhurst Quintets2021 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Rooftop Storys
Rooftop Storys2018 · Альбом · Barbara Lea
Релиз A Woman In Love
A Woman In Love2017 · Альбом · Barbara Lea
Релиз At the Atlanta Jazz Party
At the Atlanta Jazz Party2016 · Альбом · Bob Havens
Релиз "Hoagy's Children" In a Celebration of Hoagy Carmichael's Music, Vol. 2
"Hoagy's Children" In a Celebration of Hoagy Carmichael's Music, Vol. 22016 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Express Yourself
Express Yourself2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Hide Away
Hide Away2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Adore
Adore2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Days To Come
Days To Come2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз A Woman in Love / Babara Lea / Lea in Love
A Woman in Love / Babara Lea / Lea in Love2012 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Vocal & Jazz Essentials
Vocal & Jazz Essentials2012 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Lea In Love
Lea In Love2006 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Do You Know What It Means to Miss New Orleans
Do You Know What It Means to Miss New Orleans2006 · Альбом · Steve Pistorius
Релиз The Devil Is Afraid of Music
The Devil Is Afraid of Music1996 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Pousse-Cafe
Pousse-Cafe1992 · Альбом · Marshall Barer
Релиз A Woman in Love
A Woman in Love1991 · Альбом · Billy Taylor
Релиз Barbara Lea
Barbara Lea1991 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Sweet and Slow
Sweet and Slow1990 · Альбом · The Legendary Lawson-Haggart Jazz Band

Похожие артисты

Barbara Lea
Артист

Barbara Lea

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож