Chucho Valdes

Chucho Valdes

Трек  ·  2015

Pasadas las 12

Chucho Valdes

Исполнитель

Chucho Valdes

Трек Pasadas las 12

#

Название

Альбом

1

Трек Pasadas las 12

Pasadas las 12

Chucho Valdes

Jazzin' & Loungin', Vol. 1

6:39

Информация о правообладателе: Jazz Infused Records

Другие альбомы артиста

Релиз Mirror Mirror
Mirror Mirror2021 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз En Vivo en el Teatro Alicia Alonso de la Habana, Cuba
En Vivo en el Teatro Alicia Alonso de la Habana, Cuba2020 · Альбом · Patricia Sosa
Релиз Babalú Ayé (Remasterizado)
Babalú Ayé (Remasterizado)2018 · Альбом · Irakere
Релиз Jazz Batá 2
Jazz Batá 22018 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Chucho's Mood - Single
Chucho's Mood - Single2018 · Сингл · Chucho Valdes
Релиз ONCE: Concierto para Dos
ONCE: Concierto para Dos2017 · Альбом · Patricia Sosa
Релиз Lo Mejor de Cuba, Vol. 2
Lo Mejor de Cuba, Vol. 22016 · Альбом · Irakere
Релиз Lo Mejor de Cuba, Vol. 1
Lo Mejor de Cuba, Vol. 12016 · Альбом · Irakere
Релиз Ivan Lins | Chucho Valdés e Irakere
Ivan Lins | Chucho Valdés e Irakere2014 · Альбом · Irakere
Релиз Juntos para Siempre
Juntos para Siempre2014 · Альбом · Bebo Valdes
Релиз Mambo Influenciado
Mambo Influenciado2013 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Homenage a Charlie Mingus
Homenage a Charlie Mingus2010 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Concierto de Aranjuez
Concierto de Aranjuez2010 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Taka Taka Taka
Taka Taka Taka2010 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Alma mia
Alma mia2010 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Descarga para Banda y Combo
Descarga para Banda y Combo2010 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Piano Bar
Piano Bar2010 · Альбом · Bebo Valdes
Релиз Cuban Afro Jazz Descarga
Cuban Afro Jazz Descarga2010 · Альбом · Chucho Valdes
Релиз Dile a Catalina
Dile a Catalina2009 · Альбом · Irakere
Релиз Live In Verona
Live In Verona2008 · Альбом · Chucho Valdes

