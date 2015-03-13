Информация о правообладателе: High-End Records
Requiem: Dies irae
Другие альбомы артиста
Scriabin Piano Concerto Op. 20, Prometheus and Le Poème de l'extase2016 · Альбом · Ambrosian Singers
Anonymous: Missa "Caput" (Mono Version)2016 · Альбом · Ambrosian Singers
Ravel - Boléro2015 · Сингл · Ambrosian Singers
Elisabeth Schwarzkopf Sings2015 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Purcell: Anthems and Church Music (Recorded Under the Auspices of the British Council) [Remastered]2014 · Альбом · Wilfred Brown
Ravel: Bolero & Daphnis et Chloe2012 · Альбом · Ambrosian Singers
Handel: The Messiah, Highlights2012 · Альбом · I Solisti Veneti
Handel: The Messiah2012 · Альбом · Ambrosian Singers
Marilyn Hill Smith & Peter Morrison Sing Treasures of Operetta2004 · Альбом · Ambrosian Singers
The Christmas Album2004 · Сингл · Chamber Choir of the Arts Educational School
Gibbons: Anthems, Madrigals & Fantasies / Morley: Madrigals1996 · Сингл · Alfred Deller
Händel: The Messiah1994 · Альбом · Ambrosian Singers
Les splendeurs de la musique sacrée, Vol. 91990 · Альбом · Claudio Scimone
Händel: The Messiah - Highlights1990 · Альбом · I Solisti Veneti
Rossini: Petite Messe Solennelle1984 · Сингл · José Carreras
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream1983 · Альбом · Arleen Auger
Jessye Norman - Sacred Songs1981 · Альбом · Jessye Norman
Jessye Norman - Spirituals1979 · Альбом · Ambrosian Singers
Bizet: Carmen1978 · Альбом · Plácido Domingo
Rossini: Elisabetta, Regina d'Inghilterra1976 · Сингл · London Symphony Orchestra