Информация о правообладателе: Single Solar Music
Трек · 2015
"Grande Polonaise Brillante", Op. 22 in E Flat (For Piano and Orchestra)
Другие альбомы артиста
Wild: 7 Virtuoso Etudes after Gershwin: VI. I Got Rhythm2024 · Сингл · Earl Wild
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Loeffler, Creston, Gould & Gershwin: Memories of My Childhood (Life in a Russian Village) - Choric Dance No. 2 - Lincoln Legend - Rhapsody In Blue2021 · Альбом · NBC Symphony Orchestra
George Gershwin: Concerto in F - Cuban Overture - I Got Rhythm Variations2020 · Альбом · Earl Wild
Rhapsody in Blue2020 · Альбом · Earl Wild
Gershwin & Wild2017 · Альбом · Earl Wild
Scharwenka: Piano Concerto No. 1, Op. 32 - Balakirev: Réminiscences de l'opéra - Medtner: Improvisation, Op. 31 - d'Albert: Scherzo, Op. 162016 · Сингл · Earl Wild
Paderewski: Piano Concerto in A Minor, Op. 17 & Fanaisie polonaise sur des thèmes originaux, Op. 192016 · Сингл · Earl Wild
Gershwin: Concerto in F, Variations on "I Got Rhythm" & Cuban Overture2016 · Сингл · Earl Wild
Gershwin: Rhapsody in Blue & An American in Paris2016 · Сингл · Earl Wild
Liszt: Piano Concerto No. 1, S. 124 & Fantasy on Hungarian Folk Melodies, S. 123 - Mozart - Steiner - Händel2015 · Сингл · Earl Wild
Gershwin: Rhapsody in Blue (Orchestrated by Ferde Grofé, Mono Version)2015 · Сингл · Paul Whiteman & His Orchestra
Earl Wild - The Complete RCA Album Collection2015 · Сингл · Earl Wild
Gershwin: Piano Concerto in F Major, André Previn vs. Earl Wild (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · André Previn
Gershwin: Concerto for Piano in F Major, Variations On "I Got Rhythm" & Cuban Overture (Mono Version)2014 · Альбом · The Boston Pops Orchestra
Earl Wild - A Tribute - Last of the Great Romantic Pianists2013 · Альбом · Earl Wild
Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 3 and 42013 · Альбом · Сергей Рахманинов
Rachmaninoff: Piano Concertos Nos. 1 and 22013 · Альбом · Сергей Рахманинов
George Gershwin: Rhapsody in Blue; An American in Paris2013 · Альбом · Earl Wild
Gershwin: Rhapsody in Blue & An American in Paris2012 · Сингл · The Boston Pops Orchestra