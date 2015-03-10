О нас

İdo Tatlıses

İdo Tatlıses

Трек  ·  2015

Kanayan Yara

İdo Tatlıses

Исполнитель

İdo Tatlıses

Трек Kanayan Yara

Название

Альбом

1

Трек Kanayan Yara

Kanayan Yara

İdo Tatlıses

Kaç Kere

4:01

Текст песни

Bir hatam var seni sevdim

Hiç şüphem yok onu seçtim

Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara

Hayırlısı olsun ikimiz için veda

Sende kalsın resimler

Чтобы увидеть полный текст,

Информация о правообладателе: DERİKO MÜZİK
