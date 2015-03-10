Трек · 2015
Kanayan Yara
Текст песни
Bir hatam var seni sevdim
Hiç şüphem yok onu seçtim
Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara
Hayırlısı olsun ikimiz için veda
Sende kalsın resimler
