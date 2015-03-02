Трек · 2015
Doucement
148 лайков
Информация о правообладателе: Scorpio Music
Текст песни
Bébé t'as besoin d'amour,
De mes bisous dans ton cou,
De tes mains douces sur mon torse,
De moi dessus, toi dessous.
Bébé je vais et je viens,
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Chaka, Vol. 1 (Électro Remix)2025 · Сингл · Llyta
Chaka2025 · Сингл · Llyta
Allez les bleus 2022 !2022 · Сингл · Makassy
Dis-moi2022 · Альбом · Makassy
Docteur Afrolove2022 · Сингл · Makassy
Quelle ambiance2022 · Сингл · Taïnos
Katchu2022 · Альбом · RMS
Bonita2021 · Сингл · Makassy
Danser2021 · Сингл · Noy Meirson
Bye bye2020 · Альбом · Lea Shine
Elle Voulait2020 · Сингл · Jessy Matador
Entre Tu y Yo2019 · Альбом · Steed Watt
Sin Tu Amor2018 · Сингл · Ji Rodrigues
Sans blabla2018 · Сингл · DJ Sem
Pour toi2018 · Сингл · Myriam Conroy
Laisse tomber l'amour2017 · Сингл · Makassy
Écartez-vous2017 · Альбом · Makassy
Dr. Hitch ou Dr. Grey2017 · Альбом · Makassy
Tout va bien2016 · Альбом · Makassy
Tout va bien2016 · Альбом · Makassy