Bud Shank

Bud Shank

Трек  ·  2015

Nonô

Bud Shank

Исполнитель

Bud Shank

Трек Nonô

#

Название

Альбом

1

Трек Nonô

Nonô

Bud Shank

When Lights Are Low

3:01

Информация о правообладателе: Cashmere

Другие альбомы артиста

Релиз Atabãque
Atabãque2025 · Альбом · Laurindo Almeida
Релиз Live in Trieste 1994
Live in Trieste 19942024 · Альбом · Massimo Faraò
Релиз Merry Christmas and a Happy New Year from Clare Fischer & Bud Shank
Merry Christmas and a Happy New Year from Clare Fischer & Bud Shank2023 · Сингл · Clare Fischer
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Clare Fischer & Bud Shank
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Clare Fischer & Bud Shank2023 · Сингл · Bud Shank
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Clare Fischer
Релиз Laurindo Almeida Quartet
Laurindo Almeida Quartet2023 · Сингл · Laurindo Almeida Quartet
Релиз Blowin' Country
Blowin' Country2023 · Сингл · Claude Williamson
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Bud Shank
Релиз Vintage Cafè: Sunset Baïon
Vintage Cafè: Sunset Baïon2022 · Альбом · Bud Shank
Релиз Bossa Nova Jazz Samba + Brasamba!
Bossa Nova Jazz Samba + Brasamba!2022 · Альбом · Bud Shank
Релиз European Tour '58
European Tour '582021 · Альбом · Bud Shank
Релиз European Tour '57
European Tour '572021 · Альбом · Bud Shank
Релиз Bud Shank - Vintage Sounds
Bud Shank - Vintage Sounds2021 · Альбом · Bud Shank
Релиз Remastered Hits, Vol. 3
Remastered Hits, Vol. 32021 · Альбом · Bud Shank
Релиз Bag of Blues
Bag of Blues2021 · Альбом · Bud Shank
Релиз Choro in "A"
Choro in "A"2021 · Альбом · Bud Shank
Релиз Slippery When Wet
Slippery When Wet2021 · Альбом · Bud Shank
Релиз Bud Shank in Africa
Bud Shank in Africa2021 · Альбом · Bud Shank
Релиз In Germany
In Germany2021 · Альбом · Bud Shank
Релиз All the Best
All the Best2021 · Альбом · Bud Shank

