О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Francesco Parente

Francesco Parente

Трек  ·  2015

Brat

Francesco Parente

Исполнитель

Francesco Parente

Трек Brat

#

Название

Альбом

1

Трек Brat

Brat

Francesco Parente

Brat, Deep Suait

6:27

Информация о правообладателе: Lion Beat Recordings

Другие альбомы артиста

Релиз It's perfect EP
It's perfect EP2023 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Just That
Just That2021 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Dirty Sheep
Dirty Sheep2021 · Сингл · Francesco Parente
Релиз On Lips EP
On Lips EP2019 · Сингл · Fabio Bellanza
Релиз Hit The Spot
Hit The Spot2019 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Instagram EP
Instagram EP2019 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Saied EP
Saied EP2018 · Сингл · Ben Teufel
Релиз The Walking
The Walking2018 · Сингл · Ben Teufel
Релиз Audi
Audi2018 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Malattia
Malattia2018 · Сингл · Francesco Parente
Релиз The Walking
The Walking2018 · Сингл · Ben Teufel
Релиз Pompy EP
Pompy EP2018 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Tan Tranquilo
Tan Tranquilo2018 · Сингл · Francesco Parente
Релиз What to Say
What to Say2018 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Divina EP
Divina EP2017 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Yoga
Yoga2017 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Epilepsy
Epilepsy2016 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Epilepsy
Epilepsy2016 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Fast Nation
Fast Nation2015 · Сингл · Francesco Parente
Релиз Crew
Crew2015 · Сингл · Francesco Parente

Похожие артисты

Francesco Parente
Артист

Francesco Parente

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож