О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nel Monteiro

Nel Monteiro

Трек  ·  2015

É Duro Ser Mãe

Nel Monteiro

Исполнитель

Nel Monteiro

Трек É Duro Ser Mãe

#

Название

Альбом

1

Трек É Duro Ser Mãe

É Duro Ser Mãe

Nel Monteiro

Amor de Mãe

4:06

Информация о правообладателе: País Real Edições

Другие альбомы артиста

Релиз Chega, Chega, Chega
Chega, Chega, Chega2024 · Сингл · Nel Monteiro
Релиз O Mau Hálito Da Clarisse
O Mau Hálito Da Clarisse2024 · Сингл · Nel Monteiro
Релиз Dança Do Caloteiro
Dança Do Caloteiro2023 · Сингл · Nel Monteiro
Релиз Julia Baila
Julia Baila2021 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз Nel Monteiro
Nel Monteiro2020 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз Canções da Minha Vida
Canções da Minha Vida2017 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз Suíte 403
Suíte 4032017 · Сингл · Nel Monteiro
Релиз Milagre das Flores
Milagre das Flores2016 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз Bailarico de Verão
Bailarico de Verão2014 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз 30 Anos
30 Anos2013 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз Retratos da Vida
Retratos da Vida2007 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз Cartaz de Festas
Cartaz de Festas2000 · Альбом · Nel Monteiro
Релиз É Duro Ser Velho
É Duro Ser Velho1997 · Альбом · Nel Monteiro

Похожие артисты

Nel Monteiro
Артист

Nel Monteiro

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож