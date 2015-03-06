О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Franz Lehár: Masterpieces for Orchestra
Franz Lehár: Masterpieces for Orchestra2022 · Альбом · Franz Lehár
Релиз Mahler: Das klagende Lied - Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D. 795
Mahler: Das klagende Lied - Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D. 7952020 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз The Great Conductors: Gaité Viennoise, Vol. 2 (2020 Remaster)
The Great Conductors: Gaité Viennoise, Vol. 2 (2020 Remaster)2020 · Альбом · Johann Strauss II
Релиз Auber: Le cheval de bronze (Sung in German)
Auber: Le cheval de bronze (Sung in German)2020 · Альбом · Daniel-François-Esprit Auber
Релиз Lehár: Le pays du sourire, extraits (Mono Version)
Lehár: Le pays du sourire, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Louis Castella
Релиз Benatzky, Stolz: L'auberge du Cheval-Blanc, extraits (Mono Version)
Benatzky, Stolz: L'auberge du Cheval-Blanc, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Lucie Dolène
Релиз Dvořák: Rusalka
Dvořák: Rusalka2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Strauss II: Prinz Methusalem
Strauss II: Prinz Methusalem2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Lehár: Wo die Lerche singt
Lehár: Wo die Lerche singt2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Lehár: Der Rastelbinder
Lehár: Der Rastelbinder2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Fall: Die geschiedene Frau
Fall: Die geschiedene Frau2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Lehár: Das Fürstenkind
Lehár: Das Fürstenkind2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Fall: Brüderlein fein
Fall: Brüderlein fein2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Kattnig: Der Prinz von Thule
Kattnig: Der Prinz von Thule2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Goetze: Der Page des Königs
Goetze: Der Page des Königs2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Kálmán: Die Zirkusprinzessin
Kálmán: Die Zirkusprinzessin2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Suppé: Zehn Mädchen und kein Mann
Suppé: Zehn Mädchen und kein Mann2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Kálmán: Gräfin Mariza
Kálmán: Gräfin Mariza2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Jasche: Revanche
Jasche: Revanche2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Gluck: Orpheus und Eurydike
Gluck: Orpheus und Eurydike2013 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester

