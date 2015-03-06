О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз J. Strauss II: Le baron tzigane, pages célèbres (Extracts, Mono Version)
J. Strauss II: Le baron tzigane, pages célèbres (Extracts, Mono Version)2016 · Сингл · Camillo Agrelli
Релиз Rossini & Weber: Ouvertures célèbres (Mono Version)
Rossini & Weber: Ouvertures célèbres (Mono Version)2016 · Сингл · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Strauss: Till Eulenspiegel & Don Juan (Mono Version)
Strauss: Till Eulenspiegel & Don Juan (Mono Version)2016 · Сингл · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Beethoven: Symphonies Nos. 8 & 9 (Mono Version)
Beethoven: Symphonies Nos. 8 & 9 (Mono Version)2016 · Альбом · Grace Hoffman
Релиз Beethoven: Symphonie No. 9, Op. 125 (Mono Version)
Beethoven: Symphonie No. 9, Op. 125 (Mono Version)2015 · Сингл · Agnes Giebel
Релиз J. Strauss II: La chauve-souris, extraits (Mono Version)
J. Strauss II: La chauve-souris, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Dorothea Siebert
Релиз Bach: Suites pour orchestre Nos. 2 & 3 (Mono Version)
Bach: Suites pour orchestre Nos. 2 & 3 (Mono Version)2015 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Mozart: Symphonies Nos. 35 "Haffner" & 41 "Jupiter" (Mono Version)
Mozart: Symphonies Nos. 35 "Haffner" & 41 "Jupiter" (Mono Version)2015 · Альбом · London Philharmonic Orchestra
Релиз Beethoven: Concerto pour violon, Op. 61 (Mono Version)
Beethoven: Concerto pour violon, Op. 61 (Mono Version)2015 · Сингл · Manoug Parikian
Релиз Mozart: Divertimento No. 11, K. 251, Concerto pour basson, K. 191 & Quatuor avec hautbois, K. 370 (Mono Version)
Mozart: Divertimento No. 11, K. 251, Concerto pour basson, K. 191 & Quatuor avec hautbois, K. 370 (Mono Version)2015 · Альбом · Horst Winter
Релиз Haydn: Symphonie, Hob. I:82 "L'ours" & Concerto pour clavecin, Hob. XVIII:11 (Mono Version)
Haydn: Symphonie, Hob. I:82 "L'ours" & Concerto pour clavecin, Hob. XVIII:11 (Mono Version)2015 · Альбом · Isabelle Nef
Релиз Strauss: Die Fledermaus
Strauss: Die Fledermaus2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Strauss: Der Zigeunerbaron
Strauss: Der Zigeunerbaron2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Blacher: Die Flut
Blacher: Die Flut2014 · Сингл · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Millöcker: Der Bettelstudent
Millöcker: Der Bettelstudent2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Wagner: Rheingold
Wagner: Rheingold2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Puccini: La bohème
Puccini: La bohème2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Giordano: André Chenier
Giordano: André Chenier2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Релиз Eugen Jochum Plays Bruckner & Dvořák
Eugen Jochum Plays Bruckner & Dvořák2013 · Альбом · Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunk
Релиз Karl Böhm, Vol. 2
Karl Böhm, Vol. 22012 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks

