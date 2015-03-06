Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Fortunios Lied: "Wahrhaftig, bald hat es den Schein"
Другие альбомы артиста
J. Strauss II: Le baron tzigane, pages célèbres (Extracts, Mono Version)2016 · Сингл · Camillo Agrelli
Rossini & Weber: Ouvertures célèbres (Mono Version)2016 · Сингл · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Strauss: Till Eulenspiegel & Don Juan (Mono Version)2016 · Сингл · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Beethoven: Symphonies Nos. 8 & 9 (Mono Version)2016 · Альбом · Grace Hoffman
Beethoven: Symphonie No. 9, Op. 125 (Mono Version)2015 · Сингл · Agnes Giebel
J. Strauss II: La chauve-souris, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Dorothea Siebert
Bach: Suites pour orchestre Nos. 2 & 3 (Mono Version)2015 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Mozart: Symphonies Nos. 35 "Haffner" & 41 "Jupiter" (Mono Version)2015 · Альбом · London Philharmonic Orchestra
Beethoven: Concerto pour violon, Op. 61 (Mono Version)2015 · Сингл · Manoug Parikian
Mozart: Divertimento No. 11, K. 251, Concerto pour basson, K. 191 & Quatuor avec hautbois, K. 370 (Mono Version)2015 · Альбом · Horst Winter
Haydn: Symphonie, Hob. I:82 "L'ours" & Concerto pour clavecin, Hob. XVIII:11 (Mono Version)2015 · Альбом · Isabelle Nef
Strauss: Die Fledermaus2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Strauss: Der Zigeunerbaron2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Blacher: Die Flut2014 · Сингл · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Millöcker: Der Bettelstudent2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Wagner: Rheingold2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Puccini: La bohème2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Giordano: André Chenier2014 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks
Eugen Jochum Plays Bruckner & Dvořák2013 · Альбом · Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunk
Karl Böhm, Vol. 22012 · Альбом · Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks