Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Kálmán · Gräfin Mariza
Kálmán · Gräfin Mariza2023 · Сингл · Sari Barabas
Релиз Puccini: Manon Lescaut
Puccini: Manon Lescaut2016 · Сингл · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Kálmán: Gräfin Mariza
Kálmán: Gräfin Mariza2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Winkler: Die ideale Geliebte
Winkler: Die ideale Geliebte2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Kálmán: Das Veilchen von Montmartre
Kálmán: Das Veilchen von Montmartre2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Wolf-Ferrari: Die vier Grobiane
Wolf-Ferrari: Die vier Grobiane2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Kálmán: Der Zigeunerprimas
Kálmán: Der Zigeunerprimas2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Strauss II: Der Zigeunerbaron
Strauss II: Der Zigeunerbaron2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Verdi: Giovanna d'Arco
Verdi: Giovanna d'Arco2014 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Eugen d'Albert: Tiefland
Eugen d'Albert: Tiefland2013 · Альбом · Marek Janowski
Релиз Bernd Weikl: Opernalbum
Bernd Weikl: Opernalbum2013 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз George London: Triumph and Tragedy, Vol. 9
George London: Triumph and Tragedy, Vol. 92013 · Альбом · Hermann Weigert
Релиз Paisiello: La Serva Padrona
Paisiello: La Serva Padrona2012 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Stolz: Frühling im Prater
Stolz: Frühling im Prater2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Fall: Die Rose von Stambul
Fall: Die Rose von Stambul2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Kreisler: Sissi
Kreisler: Sissi2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Fall: Madame Pompadour (Querschnitt)
Fall: Madame Pompadour (Querschnitt)2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Finn Mortensen: Per Orchestra
Finn Mortensen: Per Orchestra2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Gräfin Mariza
Gräfin Mariza2010 · Сингл · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Clarinet Concerto
Clarinet Concerto2008 · Альбом · London Symphony Orchestra

