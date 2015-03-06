Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Das hölzerne Herz: "Das war ein Frühlingstag, von hellem Sonnenschein"
#
Название
Альбом
1
Das hölzerne Herz: "Das war ein Frühlingstag, von hellem Sonnenschein"
0:45
Другие альбомы артиста
Schmidt: Interlude de Notre Dame - Ponchielli: Danse des heures de La Gioconda (Mono Version)2016 · Сингл · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Échos de Vienne (Mono Version)2016 · Сингл · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Paganini2014 · Альбом · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Kattnigg: Das hölzerne Herz2014 · Альбом · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Kattnigg: Bel Ami2014 · Альбом · Das grosse Wiener Rundfunkorchester