Stan Kenton

Stan Kenton

Трек  ·  2014

The Twelve Days of Christmas

Stan Kenton

Исполнитель

Stan Kenton

Трек The Twelve Days of Christmas

#

Название

Альбом

1

Трек The Twelve Days of Christmas

The Twelve Days of Christmas

Stan Kenton

Christmas & Jazz

4:06

Информация о правообладателе: A-Jazz Records

Другие альбомы артиста

Релиз „Fascinating Rhythm“ - The Stan Kenton Story
„Fascinating Rhythm“ - The Stan Kenton Story2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз „The Swing Of Things“ - Stan Kenton
„The Swing Of Things“ - Stan Kenton2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Stan Kenton & June Christy
Merry Christmas and A Happy New Year from Stan Kenton & June Christy2023 · Сингл · June Christy
Релиз America (The West Side Story)
America (The West Side Story)2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз I Love Paris
I Love Paris2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз On the Street Where You Live
On the Street Where You Live2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Somewhere There's Music
Somewhere There's Music2023 · Альбом · June Christy
Релиз Designs on Standards
Designs on Standards2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Ride On
Ride On2023 · Альбом · June Christy
Релиз Day Dream (Jazz Idols)
Day Dream (Jazz Idols)2023 · Альбом · June Christy
Релиз Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 1
Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 12022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 2
Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 22022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Christmas Medley
Christmas Medley2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Whistling Gypsy Waltz
Whistling Gypsy Waltz2022 · Альбом · Marek Weber
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз God Rest Ye Merry Gentlemen
God Rest Ye Merry Gentlemen2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз In Thought
In Thought2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Goblins
Goblins2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз The Funny Barber Shop
The Funny Barber Shop2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Back to Balboa + Rendezvous with Kenton
Back to Balboa + Rendezvous with Kenton2022 · Альбом · Stan Kenton

