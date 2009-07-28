Трек · 2009
Roxanne (Nao Ligar)
10 лайков
Информация о правообладателе: ClubStar
Текст песни
Roxanne não ligar à luz da tua sombra
Vermelha e preta, não tem que vender
Jamais teu corpo à toa
Roxanne desse ouro falso não vai dar
Caminhando na lama
