Трек · 2015
That's Amore
Контент 18+
Информация о правообладателе: Restoration Records
Текст песни
In Napoli, where love is king
When boy meets girl, here's what they say
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore
When the world seems to shine like
You've had too much wine, that's amore
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Rudolph the Red Nosed Reindeer2025 · Альбом · Dean Martin
Oldies Selection, Greatest Hits, Vol. 12025 · Альбом · Dean Martin
Mambo Italiano, 1956-19602025 · Альбом · Dean Martin
Christmas2024 · Альбом · Dean Martin
Everybody Loves Somebody2024 · Альбом · Dean Martin
Merry Christmas and A Happy New Year from Dean Martin2023 · Сингл · Dean Martin
A Winter Romance2023 · Альбом · Dean Martin
A Winter Romance2023 · Альбом · Dean Martin
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Dean Martin2023 · Сингл · Dean Martin
Winter Wonderland2023 · Сингл · Dean Martin
Music from the movie "Christmas with the Kranks"2023 · Альбом · Dean Martin
Dean Martin's Christmas2023 · Сингл · Dean Martin
The Playlist2023 · Альбом · Dean Martin
No Love, No Nothin'2023 · Альбом · Dean Martin
Sam's Song2023 · Альбом · Dean Martin
Sway2023 · Альбом · Dean Martin
Music around the World by Dean Martin2023 · Сингл · Dean Martin
Swing It! Vol. (1)2023 · Альбом · Dean Martin
Swing It! Vol. (2)2023 · Альбом · Dean Martin
That's Amore2023 · Сингл · Dean Martin