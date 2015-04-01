О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Charlie Parker

Charlie Parker

Трек  ·  2015

I Got Rhythm

Charlie Parker

Исполнитель

Charlie Parker

Трек I Got Rhythm

#

Название

Альбом

1

Трек I Got Rhythm

I Got Rhythm

Charlie Parker

Bongo Beep

12:56

Информация о правообладателе: Dionysus Heritage

Другие альбомы артиста

Релиз Charlie Parker - Groovin' High
Charlie Parker - Groovin' High2025 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Bird In Kansas City (Live)
Bird In Kansas City (Live)2024 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Freeloader
Freeloader2023 · Альбом · Miles Davis
Релиз All The Things You Are
All The Things You Are2023 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Bird In LA (Live)
Bird In LA (Live)2023 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Sarah Vaughan Sassy
Sarah Vaughan Sassy2023 · Альбом · Miles Davis
Релиз "Bird" Is Free
"Bird" Is Free2023 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Lover Man
Lover Man2023 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Lover Man
Lover Man2023 · Альбом · Charlie Parker
Релиз The Complete Carnegie Hall Performances
The Complete Carnegie Hall Performances2022 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Swingmatism
Swingmatism2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Sweet Georgia Brown
Sweet Georgia Brown2022 · Альбом · Charlie Parker
Релиз The Gypsy
The Gypsy2022 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Crazeology
Crazeology2022 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Embraceable You - The Smithsonian Collection of Classic Jazz
Embraceable You - The Smithsonian Collection of Classic Jazz2022 · Сингл · Charlie Parker
Релиз Diggin' Jazz (The Music of Jazz Legends)
Diggin' Jazz (The Music of Jazz Legends)2022 · Альбом · Dizzy Gillespie
Релиз La Paloma
La Paloma2022 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Dark Shadows (Jazz & the Masters)
Dark Shadows (Jazz & the Masters)2022 · Альбом · Jay McShann
Релиз Bird of Paradise
Bird of Paradise2022 · Альбом · Charlie Parker
Релиз Charlie Parker: Remastered Classics
Charlie Parker: Remastered Classics2022 · Альбом · Charlie Parker

Похожие артисты

Charlie Parker
Артист

Charlie Parker

Stan Getz
Артист

Stan Getz

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Miles Davis
Артист

Miles Davis

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Sonny Rollins
Артист

Sonny Rollins

Stanley Turrentine
Артист

Stanley Turrentine

Lee Morgan
Артист

Lee Morgan

Bob Brookmeyer
Артист

Bob Brookmeyer