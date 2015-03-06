О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Elis Regina

Elis Regina

Трек  ·  2015

Amor, Amor

Elis Regina

Исполнитель

Elis Regina

Трек Amor, Amor

#

Название

Альбом

1

Трек Amor, Amor

Amor, Amor

Elis Regina

Shine Like Diamonds

2:18

Информация о правообладателе: 2015 fsp analog

Другие альбомы артиста

Релиз Para Lennon e McCartney
Para Lennon e McCartney2024 · Сингл · Elis Regina
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Elis Regina
Merry Christmas and A Happy New Year from Elis Regina2023 · Сингл · Elis Regina
Релиз Summer of Love with Elis Regina
Summer of Love with Elis Regina2022 · Сингл · Elis Regina
Релиз Tu Serás
Tu Serás2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз Driving Force
Driving Force2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз At the Folk Festival
At the Folk Festival2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз Spring Girls
Spring Girls2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз Winter Wonderland
Winter Wonderland2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Elis, essa saudade
Elis, essa saudade2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Advent
Advent2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз The Connoisseur
The Connoisseur2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Outing with Friends
Outing with Friends2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз The Star and the Flower
The Star and the Flower2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз The House of the Trees
The House of the Trees2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз The Moth and the Flame
The Moth and the Flame2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Saturday Evening
Saturday Evening2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз At the Pier
At the Pier2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Up to Date
Up to Date2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз She's a Queen
She's a Queen2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Twin
Twin2021 · Альбом · Elis Regina

Похожие артисты

Elis Regina
Артист

Elis Regina

Pink Martini
Артист

Pink Martini

Leon Redbone
Артист

Leon Redbone

Iiro Rantala
Артист

Iiro Rantala

Hoagy Carmichael
Артист

Hoagy Carmichael

Peter Cincotti
Артист

Peter Cincotti

Tina Brooks
Артист

Tina Brooks

Ray Bryant Trio
Артист

Ray Bryant Trio

Lionel Hampton and His Orchestra
Артист

Lionel Hampton and His Orchestra

Jeff Cascaro
Артист

Jeff Cascaro

Nils Landgren
Артист

Nils Landgren

Lou Donaldson
Артист

Lou Donaldson

Claus Waidtløw
Артист

Claus Waidtløw