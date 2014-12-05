Информация о правообладателе: Serious Class Record
Трек · 2014
Hark! The Herald Angels Sing
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Marian Anderson "The first African-American Woman internationally acclaimed as an opera singer" Classical Recital2023 · Альбом · Marian Anderson
Spirituals2023 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson "The Voice of Freedom"2023 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Negro Spirituals 1924-19492023 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Sings Schubert & Schumann Songs (2021 Remastered Version)2023 · Альбом · Marian Anderson
Mozart, Brahms, Debussy & Liebermann: A Musical Joke - Alto Rhapsody - Petite Suite - Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra2022 · Альбом · Rca Victor Symphony Orchestra
Various Artists: Bach - Debussy - Bizet - Franck - Verdi - Chopin - Wagner2022 · Альбом · Marian Anderson
A Quartette2022 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Performing Songs and Mélodies (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Sings Bach Arias and Great Songs of Faith (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson at Constitution Hall: Farewell Recital (Live and Unedited) (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Sings Spirituals (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Performing "He's Got the Whole World in His Hands" & 18 More Spirituals (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Marian Anderson
Verdi: A Masked Ball (Highlights) (2021 Remastered Version)2021 · Сингл · Marian Anderson
Marian Anderson Performing Songs and Mélodies (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Marian Anderson
Marian Anderson Performing Songs by Brahms & Mahler & Strauss (2021 Remastered Version)2021 · Сингл · Marian Anderson
She's a Queen2021 · Альбом · Marian Anderson
The Early Years2021 · Альбом · Marian Anderson
Flapping Wings2020 · Альбом · Marian Anderson
Christmas Carols2020 · Альбом · Marian Anderson