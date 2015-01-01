О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Suresh Wadkar

Suresh Wadkar

Трек  ·  2015

Shani Mantra

2 лайка

Suresh Wadkar

Исполнитель

Suresh Wadkar

Трек Shani Mantra

#

Название

Альбом

1

Трек Shani Mantra

Shani Mantra

Suresh Wadkar

Chants for Inner Peace

7:55

Текст песни

Neelanjana samabhasam

Raviputram yamagrajan

Chayaa marthanda sambhootham

Tam namami shanayscharam

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Worldwide Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Shiv Stuti
Shiv Stuti2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Vishnu Stuti
Vishnu Stuti2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Aisa De Vardan
Aisa De Vardan2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Om Gan Ganpataye Namo Namah
Om Gan Ganpataye Namo Namah2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Mata Rani Ka Saja Darbar
Mata Rani Ka Saja Darbar2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Daivat Amche Sant Gajanan
Daivat Amche Sant Gajanan2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз BHOLENATH DAYA KARO HUM PAR
BHOLENATH DAYA KARO HUM PAR2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Mahamrityunjay Mantra
Mahamrityunjay Mantra2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Shri Shiv Chalisa
Shri Shiv Chalisa2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Aum Namah Shivaya
Aum Namah Shivaya2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Shirdi La Sainath
Shirdi La Sainath2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Sarva Varadayini Maa
Sarva Varadayini Maa2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Haseen Khayal
Haseen Khayal2024 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз mai bharat bol raha hoon
mai bharat bol raha hoon2023 · Сингл · Kailash Kher
Релиз Kahile Kahiba Michha Kahuchhi
Kahile Kahiba Michha Kahuchhi2023 · Альбом · Suresh Wadkar
Релиз Hits of Suresh Wadkar
Hits of Suresh Wadkar2023 · Альбом · Suresh Wadkar
Релиз HEY AMIT TEJDHARI
HEY AMIT TEJDHARI2023 · Сингл · Mahendra Kapoor
Релиз Ganpati Aarti
Ganpati Aarti2023 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Ganapati Atharva Seersham
Ganapati Atharva Seersham2023 · Сингл · Suresh Wadkar
Релиз Madhurashtakam
Madhurashtakam2023 · Сингл · Suresh Wadkar

Похожие артисты

Suresh Wadkar
Артист

Suresh Wadkar

Sunanda Sharma
Артист

Sunanda Sharma

Mixsingh
Артист

Mixsingh

Akasa
Артист

Akasa

Khan Bhaini
Артист

Khan Bhaini

Yasser Desai
Артист

Yasser Desai

Nupur Sanon
Артист

Nupur Sanon

Harrdy Sandhu
Артист

Harrdy Sandhu

Rana Sotal
Артист

Rana Sotal

Ammy Virk
Артист

Ammy Virk

Sujatha
Артист

Sujatha

Shree Brar
Артист

Shree Brar

Maninder Buttar
Артист

Maninder Buttar