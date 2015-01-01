Трек · 2015
Shani Mantra
Информация о правообладателе: Worldwide Records
Текст песни
Neelanjana samabhasam
Raviputram yamagrajan
Chayaa marthanda sambhootham
Tam namami shanayscharam
