Информация о правообладателе: Restoration Records

Релиз Les idoles du doo wop : The Fleetwoods, Vol. 1
Les idoles du doo wop : The Fleetwoods, Vol. 12021 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз If You Were the Only Girl in the World
If You Were the Only Girl in the World2020 · Альбом · Phil Phillips
Релиз Poor Little Girl
Poor Little Girl2017 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Runaround
Runaround2017 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Come Softly to Me
Come Softly to Me2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз The Fleetwoods
The Fleetwoods2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Softly
Softly2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Deep in a Dream
Deep in a Dream2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Mr. Blue
Mr. Blue2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Tragedy
Tragedy2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Spotlight : The Fleetwoods
Spotlight : The Fleetwoods2016 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Best Goodies of the Oldies
Best Goodies of the Oldies2015 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Hurt Him
Hurt Him2014 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Hurt Him
Hurt Him2014 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Mr. Blue
Mr. Blue2014 · Сингл · The Fleetwoods
Релиз Come Softly to Me, Mr. Blue, and More
Come Softly to Me, Mr. Blue, and More2014 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Gone
Gone2014 · Альбом · The Fleetwoods
Релиз Come Softly to Me / I Care so Much (Mono Version)
Come Softly to Me / I Care so Much (Mono Version)2014 · Сингл · The Fleetwoods

The Fleetwoods
Артист

The Fleetwoods

Norah Jones
Артист

Norah Jones

Katie Melua
Артист

Katie Melua

Madeleine Peyroux
Артист

Madeleine Peyroux

Pink Martini
Артист

Pink Martini

Yael Naim
Артист

Yael Naim

Martina DaSilva
Артист

Martina DaSilva

Cande y Paulo
Артист

Cande y Paulo

Chico Buarque
Артист

Chico Buarque

Bobby Vinton
Артист

Bobby Vinton

Johnnie Ray
Артист

Johnnie Ray

Emilia Mitiku
Артист

Emilia Mitiku

The Deep Dark Woods
Артист

The Deep Dark Woods