Nesrin

Трек  ·  2012

Darıldım

Nesrin

Исполнитель

Nesrin

Трек Darıldım

Название

Альбом

1

Трек Darıldım

Darıldım

Nesrin

Hayrola Çilem / Mış Mış

4:16

Информация о правообладателе: GÜMÜŞ MÜZİK

Другие альбомы артиста

Релиз Sənə Görə
Sənə Görə2024 · Сингл · Nesrin
Релиз Demə Boş Şeydi Məhəbbət
Demə Boş Şeydi Məhəbbət2023 · Сингл · Nesrin
Релиз Aglimi Apar
Aglimi Apar2023 · Сингл · Nesrin
Релиз Kəndimiz / Vəli Və Telli / Qızlar Mahnısı
Kəndimiz / Vəli Və Telli / Qızlar Mahnısı2023 · Сингл · Nesrin
Релиз Avare
Avare2023 · Сингл · Nesrin
Релиз Acımadın
Acımadın2019 · Альбом · Nesrin
Релиз Bırakmadı Sevdan Beni
Bırakmadı Sevdan Beni2019 · Сингл · Nesrin
Релиз Yandı Bağrım
Yandı Bağrım2019 · Альбом · Nesrin
Релиз Haketmemişsin
Haketmemişsin2018 · Сингл · Nesrin
Релиз Alo Desen
Alo Desen2018 · Сингл · Nesrin
Релиз Yavaş Yavaş
Yavaş Yavaş2017 · Альбом · Nesrin
Релиз Beni Yaktın
Beni Yaktın2017 · Альбом · Nesrin
Релиз Arada Bir
Arada Bir2017 · Сингл · Nesrin
Релиз Arada Bir
Arada Bir2017 · Сингл · Nesrin
Релиз Vuruldum
Vuruldum2016 · Сингл · Nesrin
Релиз Yaktı Bir Ankaralı / Amma Batar Amma Çıkar
Yaktı Bir Ankaralı / Amma Batar Amma Çıkar2015 · Альбом · Nesrin
Релиз Al Basmadan
Al Basmadan2015 · Альбом · Nesrin
Релиз Söyleyemedim
Söyleyemedim2015 · Альбом · Nesrin
Релиз Ankara Gözlüm
Ankara Gözlüm2013 · Альбом · Nesrin
Релиз Kafam Bi Milyon
Kafam Bi Milyon2013 · Альбом · Nesrin

Похожие артисты

Nesrin
Артист

Nesrin

Damla
Артист

Damla

Nəfəs
Артист

Nəfəs

Ebru Gündeş
Артист

Ebru Gündeş

Ozcan Deniz
Артист

Ozcan Deniz

Gülben Ergen
Артист

Gülben Ergen

Ferhat Göçer
Артист

Ferhat Göçer

Harun Kolçak
Артист

Harun Kolçak

Adil Karaca
Артист

Adil Karaca

Murad Ağdamlı
Артист

Murad Ağdamlı

Ayla Celik
Артист

Ayla Celik

Sabir Qafarlı
Артист

Sabir Qafarlı

Balabey
Артист

Balabey