Shah Sawar

Shah Sawar

,

Asma Lata

Трек  ·  2013

Khkule Khkule Garza Kawa Nazona

Shah Sawar

Исполнитель

Shah Sawar

Трек Khkule Khkule Garza Kawa Nazona

#

Название

Альбом

1

Трек Khkule Khkule Garza Kawa Nazona

Khkule Khkule Garza Kawa Nazona

Shah Sawar

,

Asma Lata

Lovers Duet Hits, Vol. 1

5:39

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Khpal Watan Gul Watan
Khpal Watan Gul Watan2024 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Imran Khan Zindabad
Imran Khan Zindabad2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Yarana
Yarana2023 · Сингл · Rani Khan
Релиз Malgare Swazawa
Malgare Swazawa2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Sta Ada Khquli Da
Sta Ada Khquli Da2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Parri Da Paristan
Parri Da Paristan2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Lewaney
Lewaney2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Bhangri Wachawa
Bhangri Wachawa2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Sharab Sharab Khumar Khumar
Sharab Sharab Khumar Khumar2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Stargy De Goley
Stargy De Goley2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Sam Sam Lewanay Shawy
Sam Sam Lewanay Shawy2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Starge Da Dakey Tamache Di
Starge Da Dakey Tamache Di2023 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Meena Kawam
Meena Kawam2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Lailo Lailo
Lailo Lailo2023 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Da Cha Na Kam Naye Zarrgia
Da Cha Na Kam Naye Zarrgia2023 · Сингл · Neelo Jan
Релиз Yaar
Yaar2022 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Jinay Ta Lur Da Jadugar Ye
Jinay Ta Lur Da Jadugar Ye2021 · Альбом · Shah Sawar
Релиз Jinay Da Sro Gulo Ghuncha Ye
Jinay Da Sro Gulo Ghuncha Ye2021 · Альбом · Shah Sawar
Релиз Hum Allah Wale Log Hain - Single
Hum Allah Wale Log Hain - Single2021 · Сингл · Shah Sawar
Релиз Mohabat Kar Da Leewano Day
Mohabat Kar Da Leewano Day2020 · Альбом · Wisal Khyal

Похожие артисты

Shah Sawar
Артист

Shah Sawar

Khalid Malik
Артист

Khalid Malik

Муниси Иброхим, Рузибеки Файзали
Артист

Муниси Иброхим, Рузибеки Файзали

Rais Bacha
Артист

Rais Bacha

Nazia Ameen
Артист

Nazia Ameen

Dilraj
Артист

Dilraj

Aysabag
Артист

Aysabag

Saima Naz
Артист

Saima Naz

Fariha Wadood
Артист

Fariha Wadood

Zaman Zaheer
Артист

Zaman Zaheer

Mazhar
Артист

Mazhar

Afshan Zebi
Артист

Afshan Zebi

Shaz Khan
Артист

Shaz Khan