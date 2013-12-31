Sta Talabgaar Yama

Информация о правообладателе: K Records.
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Zama Yara Khudy2024 · Сингл · Shaz Khan
Bangri Di Kawi Shor2024 · Сингл · Shaz Khan
Hara Gonbad2023 · Сингл · Shaz Khan
Jorey Khkula Gwany2023 · Сингл · Shaz Khan
Da Gulabi Shonde2023 · Сингл · Shaz Khan
Laila Laila2021 · Альбом · Shaz Khan
Dar e Nabi Par2021 · Сингл · Shaz Khan
Chori Chori2021 · Альбом · Shaz Khan
Ro Paray - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Koi Zabt Dey - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Duru Me Hanzala - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Nabi Ka Lab Pey - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Khuda Ka Roh Ba Roh - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Apke Hi Jalwey - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Ibrat Key Har - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Chand Meri Zameen - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Nabi E Akram - Single2020 · Сингл · Shaz Khan
Shaz Khan2013 · Альбом · Shaz Khan
Chori Chori2004 · Альбом · Shaz Khan