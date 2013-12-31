О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Zaman Zaheer

Zaman Zaheer

,

Asma Lata

Трек  ·  2013

Ta Che Gul Way

Zaman Zaheer

Исполнитель

Zaman Zaheer

Трек Ta Che Gul Way

#

Название

Альбом

1

Трек Ta Che Gul Way

Ta Che Gul Way

Zaman Zaheer

,

Asma Lata

Lovers Duet Hits, Vol. 1

5:58

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Ogora Janana Leewane Shwe Ka Na
Ogora Janana Leewane Shwe Ka Na2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Sta Muhabbat
Sta Muhabbat2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Mausam
Mausam2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Lewanay Zrah
Lewanay Zrah2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Orbal Dey Khor Ka
Orbal Dey Khor Ka2023 · Сингл · Asma Lata
Релиз Zama Janana
Zama Janana2023 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Da Me Iqrar Da Me Wada Da Tapay
Da Me Iqrar Da Me Wada Da Tapay2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Tappy
Tappy2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Midlay
Midlay2023 · Сингл · Dil Raj
Релиз Da Sa Kay
Da Sa Kay2023 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Ta Ra pasi
Ta Ra pasi2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз OrbaL Paki Khuwari
OrbaL Paki Khuwari2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Zra Me Ta Pase
Zra Me Ta Pase2023 · Сингл · Neelo
Релиз Sharab Sharab
Sharab Sharab2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Da sa wey
Da sa wey2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Sta Muhabat Mi Zindage Da
Sta Muhabat Mi Zindage Da2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Tata Janan Weil Gunah Da
Tata Janan Weil Gunah Da2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Sta Khandagane Ghwari
Sta Khandagane Ghwari2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Jashan Jashan Masti Masti
Jashan Jashan Masti Masti2023 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Jashan De Mazey Di
Jashan De Mazey Di2023 · Сингл · Zaman Zaheer

