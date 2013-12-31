О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wagma

Wagma

Трек  ·  2013

Janana Pa Ma Grana

Wagma

Исполнитель

Wagma

Трек Janana Pa Ma Grana

#

Название

Альбом

1

Трек Janana Pa Ma Grana

Janana Pa Ma Grana

Wagma

Khaloona, Vol. 66

13:02

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Gharib Gula
Gharib Gula2024 · Сингл · Wagma
Релиз Baley Baley Orbal Mey
Baley Baley Orbal Mey2024 · Сингл · Wagma
Релиз Janana Las Da Meni Raka Tapay
Janana Las Da Meni Raka Tapay2024 · Сингл · Wagma
Релиз Yar Musafara Raza Watan Ta Rasha
Yar Musafara Raza Watan Ta Rasha2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Halak Toora Da Longy Chinar Ye Wana
Da Halak Toora Da Longy Chinar Ye Wana2024 · Альбом · Wagma
Релиз Zama Khaist Da
Zama Khaist Da2024 · Сингл · Wagma
Релиз Wayi Wayi
Wayi Wayi2024 · Сингл · Wagma
Релиз Uff Uff Da Starge
Uff Uff Da Starge2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Waley Waley
Da Waley Waley2024 · Сингл · Wagma
Релиз Da Hejar Shapa
Da Hejar Shapa2024 · Альбом · Wagma
Релиз Da Loyo Loyo Qudrathoono Raba
Da Loyo Loyo Qudrathoono Raba2024 · Сингл · Wagma
Релиз Jora Tappy
Jora Tappy2024 · Сингл · Wagma
Релиз Bya Watan Ta Kla Razay
Bya Watan Ta Kla Razay2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ta Pa Khapla Khanda
Ta Pa Khapla Khanda2024 · Сингл · Wagma
Релиз Kala Chi Zama Da Maarg
Kala Chi Zama Da Maarg2024 · Сингл · Wagma
Релиз Azair Bar Bar Gura
Azair Bar Bar Gura2024 · Сингл · Wagma
Релиз Wagma Jawabi Tapey
Wagma Jawabi Tapey2024 · Сингл · Wagma
Релиз Raqeeb
Raqeeb2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ashiqan darpase di
Ashiqan darpase di2024 · Сингл · Wagma
Релиз Ghareebi Kha Da
Ghareebi Kha Da2024 · Сингл · Khayal Muhammad

Похожие артисты

Wagma
Артист

Wagma

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож