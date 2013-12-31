Информация о правообладателе: K Records.
Трек · 2013
Dase Katal Kawe Pa Zra Wishtal Kawe
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Ogora Janana Leewane Shwe Ka Na2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Sta Muhabbat2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Mausam2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Lewanay Zrah2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Orbal Dey Khor Ka2023 · Сингл · Asma Lata
Zama Janana2023 · Сингл · Sitara Younas
Da Me Iqrar Da Me Wada Da Tapay2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Tappy2023 · Сингл · Wisal Khayal
Midlay2023 · Сингл · Dil Raj
Da Sa Kay2023 · Сингл · Sitara Younas
Ta Ra pasi2023 · Сингл · Zaman Zaheer
OrbaL Paki Khuwari2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Zra Me Ta Pase2023 · Сингл · Neelo
Sharab Sharab2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Da sa wey2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Sta Muhabat Mi Zindage Da2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Tata Janan Weil Gunah Da2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Sta Khandagane Ghwari2023 · Сингл · Zaman Zaheer
Jashan Jashan Masti Masti2023 · Сингл · Sitara Younas
Jashan De Mazey Di2023 · Сингл · Zaman Zaheer