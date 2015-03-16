О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pandit Ronu Majumdar

Pandit Ronu Majumdar

Трек  ·  2015

Varanasi My Soul

Pandit Ronu Majumdar

Исполнитель

Pandit Ronu Majumdar

Трек Varanasi My Soul

#

Название

Альбом

1

Трек Varanasi My Soul

Varanasi My Soul

Pandit Ronu Majumdar

Indian Classical Rendezvous

7:27

Информация о правообладателе: Worldwide Records

Другие альбомы артиста

Релиз Leaving Home (Babul Mora)
Leaving Home (Babul Mora)2020 · Сингл · Ricky Kej
Релиз Raghupati Raghav Raja Ram - Single
Raghupati Raghav Raja Ram - Single2019 · Сингл · Sai Madhukar
Релиз Flute Symphony
Flute Symphony2016 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Vaishnava Jana to, An Instrumental Tribute to the Mahatma - Single
Vaishnava Jana to, An Instrumental Tribute to the Mahatma - Single2015 · Сингл · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Divine Flute - A Soulful Interpretation of Timeless Bhajans
Divine Flute - A Soulful Interpretation of Timeless Bhajans2015 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Music for Children
Music for Children2012 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Amritam
Amritam2011 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Garland of Ragas
Garland of Ragas2008 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Musif for Pranayam
Musif for Pranayam2008 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Bansuri: The Indian Flute
Bansuri: The Indian Flute2007 · Альбом · Pandit Ronu Majumdar
Релиз Tanav 2: Music Therapy for Peace
Tanav 2: Music Therapy for Peace2007 · Альбом · Pandit Abhijeet Banerjee

Похожие артисты

Pandit Ronu Majumdar
Артист

Pandit Ronu Majumdar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож