О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Art Pepper

Art Pepper

Трек  ·  2015

Anthropology

Art Pepper

Исполнитель

Art Pepper

Трек Anthropology

#

Название

Альбом

1

Трек Anthropology

Anthropology

Art Pepper

Waltz Me Blues

3:21

Информация о правообладателе: Alta Sociedad

Другие альбомы артиста

Релиз The Greatest Hits
The Greatest Hits2025 · Альбом · Art Pepper
Релиз Geneva 1980 (Live in Geneva 1980)
Geneva 1980 (Live in Geneva 1980)2025 · Альбом · Art Pepper
Релиз Blues For Les (Live in Geneva 1980)
Blues For Les (Live in Geneva 1980)2025 · Сингл · Art Pepper
Релиз Art Of Art
Art Of Art2024 · Альбом · Art Pepper
Релиз Blues For Blanche
Blues For Blanche2024 · Сингл · Art Pepper
Релиз Over The Rainbow
Over The Rainbow2024 · Сингл · Art Pepper
Релиз Tenderly
Tenderly2023 · Альбом · Art Pepper
Релиз The Artistry Of Pepper
The Artistry Of Pepper2023 · Альбом · Art Pepper
Релиз Chili Pepper
Chili Pepper2022 · Альбом · Art Pepper
Релиз Over the Rainbow (Special Classic Collection)
Over the Rainbow (Special Classic Collection)2022 · Альбом · Art Pepper
Релиз Chili Pepper
Chili Pepper2022 · Альбом · Art Pepper
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Art Pepper
Релиз Meets Getz, Eldridge, Pepper and Giuffre
Meets Getz, Eldridge, Pepper and Giuffre2021 · Альбом · Stan Getz
Релиз Complete Recordings
Complete Recordings2021 · Альбом · Chet Baker
Релиз The Complete Free Wheeling Sessions
The Complete Free Wheeling Sessions2021 · Альбом · Art Pepper
Релиз Just Friends with Art Pepper & Richie Kamuca
Just Friends with Art Pepper & Richie Kamuca2021 · Альбом · Bill Perkins
Релиз Jazzmantics
Jazzmantics2021 · Альбом · Art Pepper
Релиз Remastered Hits, Vol. 3
Remastered Hits, Vol. 32021 · Альбом · Art Pepper
Релиз Picture of Heath
Picture of Heath2021 · Альбом · Art Pepper
Релиз Meets the Rhythm Section
Meets the Rhythm Section2021 · Альбом · Art Pepper

Похожие артисты

Art Pepper
Артист

Art Pepper

Bob Brookmeyer
Артист

Bob Brookmeyer

Clifford Brown
Артист

Clifford Brown

Dexter Gordon
Артист

Dexter Gordon

Thelonious Monk
Артист

Thelonious Monk

Thelonious Monk Trio
Артист

Thelonious Monk Trio

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Tommy Flanagan
Артист

Tommy Flanagan

Kandace Springs
Артист

Kandace Springs

Lee Morgan
Артист

Lee Morgan

Palle Danielsson
Артист

Palle Danielsson

Sonny Clark Trio
Артист

Sonny Clark Trio

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers