О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Art Pepper Quartet

Art Pepper Quartet

Трек  ·  2015

Night and Day

Art Pepper Quartet

Исполнитель

Art Pepper Quartet

Трек Night and Day

#

Название

Альбом

1

Трек Night and Day

Night and Day

Art Pepper Quartet

Waltz Me Blues

7:18

Информация о правообладателе: Alta Sociedad

Другие альбомы артиста

Релиз Suzy The Poodle
Suzy The Poodle2020 · Альбом · Art Pepper
Релиз Rooftop Storys
Rooftop Storys2018 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз The Best
The Best2016 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз Express Yourself
Express Yourself2015 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз Explore
Explore2015 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз Days To Come
Days To Come2015 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз Easily Stop Time
Easily Stop Time2015 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз Tickle Toe
Tickle Toe2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Suzy the Poodle
Suzy the Poodle2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Everything Happens to Me
Everything Happens to Me2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Chili Pepper
Chili Pepper2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Surf Ride
Surf Ride2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Holiday Flight
Holiday Flight2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз These Foolish Things
These Foolish Things2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Line for Lyons
Line for Lyons2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Carioca
Carioca2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Brown Gold
Brown Gold2014 · Сингл · Art Pepper Quartet
Релиз Art Pepper Meets the Rhythm Section (Mono Version)
Art Pepper Meets the Rhythm Section (Mono Version)2014 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз Live In Genoa '81
Live In Genoa '812013 · Альбом · Art Pepper Quartet
Релиз The Master Takes
The Master Takes2013 · Альбом · Art Pepper Quartet

Похожие артисты

Art Pepper Quartet
Артист

Art Pepper Quartet

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Herbie Hancock
Артист

Herbie Hancock

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Sonny Rollins
Артист

Sonny Rollins

Milt Jackson
Артист

Milt Jackson

Paul Chambers
Артист

Paul Chambers

Max Roach
Артист

Max Roach

Doug Watkins
Артист

Doug Watkins

Jimmy Smith
Артист

Jimmy Smith

Wynton Kelly
Артист

Wynton Kelly

Zoot Sims
Артист

Zoot Sims

Lee Konitz
Артист

Lee Konitz