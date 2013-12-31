О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Afshan Zebi

Afshan Zebi

Трек  ·  2013

Bismillah Karan

Afshan Zebi

Исполнитель

Afshan Zebi

Трек Bismillah Karan

Название

Альбом

1

Трек Bismillah Karan

Bismillah Karan

Afshan Zebi

Kala Jora Pa, Vol. 66

7:09

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Aashiq Majboor Aan
Aashiq Majboor Aan2018 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Makki Madni Naal Gallan
Makki Madni Naal Gallan2018 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Makki Madni Naal Gallan
Makki Madni Naal Gallan2018 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Borey Kaky Wala, Vol. 166
Borey Kaky Wala, Vol. 1662013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Jang Ba We Zama Aao Sta Zaror Gula, Vol. 5
Jang Ba We Zama Aao Sta Zaror Gula, Vol. 52013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Kamli Na Laiya Akhiya, Vol. 55
Kamli Na Laiya Akhiya, Vol. 552013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Zuwanan Pa Zid Atan Kawina, Vol. 88
Zuwanan Pa Zid Atan Kawina, Vol. 882013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Udari, Vol. 22
Udari, Vol. 222013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Zindagi, Vol. 6
Zindagi, Vol. 62013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Kala Jora Pa, Vol. 66
Kala Jora Pa, Vol. 662013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Zawanan Pazid Atan Kawina, Vol. 88
Zawanan Pazid Atan Kawina, Vol. 882013 · Альбом · Afshan Zebi
Релиз Janu
Janu2013 · Альбом · Afshan Zebi

