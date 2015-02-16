Трек · 2015
Buona sera
Информация о правообладателе: Restoration Records
Текст песни
Buona Sera, signorina, buona sera
It is time to say goodnight to Napoli
Though it's hard for us to whisper, buona sera
With that old moon above the Mediterranean sea
In the mornin' signorina we'll go walkin'
