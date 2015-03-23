Информация о правообладателе: 2015 cappo digital
Трек · 2015
What is this Thing called love
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Charlie Parker - Groovin' High2025 · Альбом · Charlie Parker
Bird In Kansas City (Live)2024 · Альбом · Charlie Parker
Freeloader2023 · Альбом · Miles Davis
All The Things You Are2023 · Альбом · Charlie Parker
Bird In LA (Live)2023 · Альбом · Charlie Parker
Sarah Vaughan Sassy2023 · Альбом · Miles Davis
"Bird" Is Free2023 · Альбом · Charlie Parker
Lover Man2023 · Альбом · Charlie Parker
Lover Man2023 · Альбом · Charlie Parker
The Complete Carnegie Hall Performances2022 · Альбом · Charlie Parker
Swingmatism2022 · Альбом · Various Artists
Sweet Georgia Brown2022 · Альбом · Charlie Parker
The Gypsy2022 · Альбом · Charlie Parker
Crazeology2022 · Альбом · Charlie Parker
Embraceable You - The Smithsonian Collection of Classic Jazz2022 · Сингл · Charlie Parker
Diggin' Jazz (The Music of Jazz Legends)2022 · Альбом · Dizzy Gillespie
La Paloma2022 · Альбом · Charlie Parker
Dark Shadows (Jazz & the Masters)2022 · Альбом · Jay McShann
Bird of Paradise2022 · Альбом · Charlie Parker
Charlie Parker: Remastered Classics2022 · Альбом · Charlie Parker