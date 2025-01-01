Информация о правообладателе: Records 40
Трек · 1955
Valentine
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Best MAURICE CHEVALIER Movie Themes & Songs, Vol. 22023 · Альбом · Maurice Chevalier
Greatest Songs2022 · Сингл · Maurice Chevalier
Two of a Kind: Maurice Chevalier & Rina Ketty2022 · Альбом · Maurice Chevalier
Fleur de Paris (Remastered 2020)2021 · Сингл · Maurice Chevalier
Remastered Hits2021 · Альбом · Maurice Chevalier
A Tribute to Al Jolson2021 · Альбом · Maurice Chevalier
Today2021 · Альбом · Maurice Chevalier
"Yesterday"2021 · Альбом · Maurice Chevalier
Golden Star Collection2020 · Альбом · Maurice Chevalier
Sittin' On a Five Bar Gate2020 · Альбом · Maurice Chevalier
Dreamy Carolina2020 · Альбом · Maurice Chevalier
Best of Maurice Chevalier2020 · Альбом · Maurice Chevalier
Die größten Hits von Maurice Chevalier2020 · Альбом · Maurice Chevalier
Histoires de mon coeur2018 · Альбом · Maurice Chevalier
Les années music-hall : maurice chevalier, vol. 32018 · Альбом · Maurice Chevalier
A Breath of Scandal (Film Score 1960)2018 · Альбом · Maurice Chevalier
Folies Bergere2017 · Альбом · Maurice Chevalier
The Best of Maurice Chevalier Medley: Valentine / Quand Un Vicomte / Prosper / Paris Sera Toujours Paris / Oh! Cette Mitzi / Ma Pomme / La Choupetta / La Chanson Du Maçon / Fleur De Paris / Donnez-Moi La Main, Mam'selle / D'tes Moi Ma Mere / Òa Sent Si B2017 · Сингл · Maurice Chevalier
Collection d'Or2017 · Сингл · Maurice Chevalier
De Folies Bergeres2017 · Альбом · Maurice Chevalier