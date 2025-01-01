Информация о правообладателе: Records 40
Трек · 1955
Parlez moi d'amour
Lucienne Boyer - Vintage Sounds2022 · Альбом · Lucienne Boyer
Lucienne Boyer Sings - The Masterpieces, Vol. 12021 · Альбом · Lucienne Boyer
Succès de Paris2020 · Альбом · Lucienne Boyer
Lucienne Boyer - Ses Grands Succès, Vol. 22017 · Альбом · Lucienne Boyer
Lucienne Boyer - Ses Grands Succès, Vol. 12017 · Альбом · Lucienne Boyer
Le Monde de la Chanson, Vol. 19: Parlez-moi d'amour – Chansons essentielles de Lucienne Boyer (Digital Remaster)2017 · Альбом · Lucienne Boyer
Mon Coeur Est Un Violon2016 · Альбом · Lucienne Boyer
Chansons françaises des années 1900 : Lucienne Boyer, Vol. 12015 · Альбом · Lucienne Boyer
Le meilleur de Lucienne Boyer2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Le meilleur de Lucienne Boyer (Mono Version)2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Parlez-moi d'amour (Mono Version)2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Parlez-Moi D'Amour2014 · Сингл · Lucienne Boyer
Dans La Fumée2014 · Сингл · Lucienne Boyer
Les plus belles années du Music-Hall (Mono version)2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Meilleure collection française: le meilleur de Lucienne Boyer2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Have You Heard Of Lucienne Boyer2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Si Petite2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Viens dans mes bras2013 · Альбом · Lucienne Boyer
C'était mon premier amour2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Ladies First! Chanson Collection, Vol. 102013 · Альбом · Lucienne Boyer