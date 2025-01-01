О нас

Lucienne Boyer

Lucienne Boyer

Lucienne Boyer

Трек  ·  1955

Parlez moi d'amour

Lucienne Boyer

Исполнитель

Lucienne Boyer

Трек Parlez moi d'amour

#

Название

Альбом

1

Трек Parlez moi d'amour

Parlez moi d'amour

Lucienne Boyer

Vive la France

2:53

Информация о правообладателе: Records 40

Другие альбомы артиста

Релиз Lucienne Boyer - Vintage Sounds
Lucienne Boyer - Vintage Sounds2022 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Lucienne Boyer Sings - The Masterpieces, Vol. 1
Lucienne Boyer Sings - The Masterpieces, Vol. 12021 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Succès de Paris
Succès de Paris2020 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Lucienne Boyer - Ses Grands Succès, Vol. 2
Lucienne Boyer - Ses Grands Succès, Vol. 22017 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Lucienne Boyer - Ses Grands Succès, Vol. 1
Lucienne Boyer - Ses Grands Succès, Vol. 12017 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Le Monde de la Chanson, Vol. 19: Parlez-moi d'amour – Chansons essentielles de Lucienne Boyer (Digital Remaster)
Le Monde de la Chanson, Vol. 19: Parlez-moi d'amour – Chansons essentielles de Lucienne Boyer (Digital Remaster)2017 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Mon Coeur Est Un Violon
Mon Coeur Est Un Violon2016 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Chansons françaises des années 1900 : Lucienne Boyer, Vol. 1
Chansons françaises des années 1900 : Lucienne Boyer, Vol. 12015 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Le meilleur de Lucienne Boyer
Le meilleur de Lucienne Boyer2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Le meilleur de Lucienne Boyer (Mono Version)
Le meilleur de Lucienne Boyer (Mono Version)2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Parlez-moi d'amour (Mono Version)
Parlez-moi d'amour (Mono Version)2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Parlez-Moi D'Amour
Parlez-Moi D'Amour2014 · Сингл · Lucienne Boyer
Релиз Dans La Fumée
Dans La Fumée2014 · Сингл · Lucienne Boyer
Релиз Les plus belles années du Music-Hall (Mono version)
Les plus belles années du Music-Hall (Mono version)2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Meilleure collection française: le meilleur de Lucienne Boyer
Meilleure collection française: le meilleur de Lucienne Boyer2014 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Have You Heard Of Lucienne Boyer
Have You Heard Of Lucienne Boyer2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Si Petite
Si Petite2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Viens dans mes bras
Viens dans mes bras2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз C'était mon premier amour
C'était mon premier amour2013 · Альбом · Lucienne Boyer
Релиз Ladies First! Chanson Collection, Vol. 10
Ladies First! Chanson Collection, Vol. 102013 · Альбом · Lucienne Boyer

