Rina Ketty

Rina Ketty

Трек  ·  1955

J'attendrai (Tornerai)

Rina Ketty

Исполнитель

Rina Ketty

Трек J'attendrai (Tornerai)

#

Название

Альбом

1

Трек J'attendrai (Tornerai)

J'attendrai (Tornerai)

Rina Ketty

Vive la France

2:56

Информация о правообладателе: Records 40
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Другие альбомы артиста

Релиз Le monde de la chanson, Vol. 33: Sombreros et mantilles !
Le monde de la chanson, Vol. 33: Sombreros et mantilles !2022 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Two of a Kind: Tino Rossi & Rina Ketty
Two of a Kind: Tino Rossi & Rina Ketty2022 · Альбом · Tino Rossi
Релиз Two of a Kind: Maurice Chevalier & Rina Ketty
Two of a Kind: Maurice Chevalier & Rina Ketty2022 · Альбом · Maurice Chevalier
Релиз Two of a Kind: Joséphine Baker & Rina Ketty
Two of a Kind: Joséphine Baker & Rina Ketty2022 · Альбом · Joséphine Baker
Релиз Two of a Kind: Rina Ketty & Ray Ventura
Two of a Kind: Rina Ketty & Ray Ventura2022 · Альбом · Ray Ventura
Релиз Two of a Kind: Rina Ketty & Yves Montand
Two of a Kind: Rina Ketty & Yves Montand2022 · Альбом · Yves Montand
Релиз Vintage Cafè: Ne partez pas déjà
Vintage Cafè: Ne partez pas déjà2022 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Rina Ketty - Vintage Sounds
Rina Ketty - Vintage Sounds2022 · Альбом · Rina Ketty
Релиз J'attendrai le jour et la nuit - Des chansons de Rina Ketty
J'attendrai le jour et la nuit - Des chansons de Rina Ketty2022 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Rina ketty - les meilleures chansons
Rina ketty - les meilleures chansons2021 · Альбом · Rina Ketty
Релиз All the best
All the best2021 · Альбом · Rina Ketty
Релиз All the best
All the best2021 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Rina ketty - "L'accent méditerranéen" J'attendrai
Rina ketty - "L'accent méditerranéen" J'attendrai2020 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Best Collection Rina Ketty, Vol.2
Best Collection Rina Ketty, Vol.22020 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Best Collection Rina Ketty, Vol.1
Best Collection Rina Ketty, Vol.12020 · Альбом · Rina Ketty
Релиз S'aimer a Venise
S'aimer a Venise2019 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Capri Serenade
Capri Serenade2018 · Альбом · Rina Ketty
Релиз Plaisir d'amour
Plaisir d'amour2017 · Альбом · Rina Ketty
Релиз J'attendrai...
J'attendrai...2017 · Альбом · Rina Ketty
Релиз 50 succès essentiels (1936-1953)
50 succès essentiels (1936-1953)2016 · Альбом · Rina Ketty

