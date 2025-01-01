Информация о правообладателе: Records 40
Трек · 1955
J'attendrai (Tornerai)
#
Название
Альбом
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Le monde de la chanson, Vol. 33: Sombreros et mantilles !2022 · Альбом · Rina Ketty
Two of a Kind: Tino Rossi & Rina Ketty2022 · Альбом · Tino Rossi
Two of a Kind: Maurice Chevalier & Rina Ketty2022 · Альбом · Maurice Chevalier
Two of a Kind: Joséphine Baker & Rina Ketty2022 · Альбом · Joséphine Baker
Two of a Kind: Rina Ketty & Ray Ventura2022 · Альбом · Ray Ventura
Two of a Kind: Rina Ketty & Yves Montand2022 · Альбом · Yves Montand
Vintage Cafè: Ne partez pas déjà2022 · Альбом · Rina Ketty
Rina Ketty - Vintage Sounds2022 · Альбом · Rina Ketty
J'attendrai le jour et la nuit - Des chansons de Rina Ketty2022 · Альбом · Rina Ketty
Rina ketty - les meilleures chansons2021 · Альбом · Rina Ketty
All the best2021 · Альбом · Rina Ketty
All the best2021 · Альбом · Rina Ketty
Rina ketty - "L'accent méditerranéen" J'attendrai2020 · Альбом · Rina Ketty
Best Collection Rina Ketty, Vol.22020 · Альбом · Rina Ketty
Best Collection Rina Ketty, Vol.12020 · Альбом · Rina Ketty
S'aimer a Venise2019 · Альбом · Rina Ketty
Capri Serenade2018 · Альбом · Rina Ketty
Plaisir d'amour2017 · Альбом · Rina Ketty
J'attendrai...2017 · Альбом · Rina Ketty
50 succès essentiels (1936-1953)2016 · Альбом · Rina Ketty