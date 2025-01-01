О нас

Yvette Giraud

Yvette Giraud

Трек  ·  1955

Marjolaine

Yvette Giraud

Исполнитель

Yvette Giraud

Трек Marjolaine

#

Название

Альбом

1

Трек Marjolaine

Marjolaine

Yvette Giraud

Vive la France

2:56

Информация о правообладателе: Records 40

Другие альбомы артиста

Релиз Johnny Guitare (Remastered)
Johnny Guitare (Remastered)2022 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Avril au Portugal (Remastered)
Avril au Portugal (Remastered)2022 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Douce Ambiance
Douce Ambiance2021 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Et maintenant... Yvette Giraud chante pour vous
Et maintenant... Yvette Giraud chante pour vous2021 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Yvette Giraud - les meilleures chansons
Yvette Giraud - les meilleures chansons2021 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Et Maintenant... Chante Pour Vous
Et Maintenant... Chante Pour Vous2020 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз I Love Paris
I Love Paris2019 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз La route enchantée
La route enchantée2019 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Yvette Giraud- Ses Grands Succès, Vol. 2
Yvette Giraud- Ses Grands Succès, Vol. 22017 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Yvette Giraud- Ses Grands Succès, Vol. 1
Yvette Giraud- Ses Grands Succès, Vol. 12017 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Mademoiselle Hortensia
Mademoiselle Hortensia2016 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз 50 succès essentiels (1950-1962)
50 succès essentiels (1950-1962)2016 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Et maintenant... Yvette Giraud chante pour vous (Mono Version)
Et maintenant... Yvette Giraud chante pour vous (Mono Version)2016 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз L'âme des poètes (Mono Version)
L'âme des poètes (Mono Version)2015 · Сингл · Yvette Giraud
Релиз World's Novelty Champions: Yvette Giraud
World's Novelty Champions: Yvette Giraud2015 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Chansons françaises à textes : Yvette Giraud, Vol. 1
Chansons françaises à textes : Yvette Giraud, Vol. 12015 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз L'Essentiel d'Yvette Giraud
L'Essentiel d'Yvette Giraud2014 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Le meilleur d'Yvette Giraud
Le meilleur d'Yvette Giraud2014 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Yvette Giraud en 50 Titres
Yvette Giraud en 50 Titres2014 · Альбом · Yvette Giraud
Релиз Best of Yvette Giraud
Best of Yvette Giraud2014 · Альбом · Yvette Giraud

