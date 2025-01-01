Информация о правообладателе: Records 40
Трек · 1955
Marjolaine
Другие альбомы артиста
Johnny Guitare (Remastered)2022 · Альбом · Yvette Giraud
Avril au Portugal (Remastered)2022 · Альбом · Yvette Giraud
Douce Ambiance2021 · Альбом · Yvette Giraud
Et maintenant... Yvette Giraud chante pour vous2021 · Альбом · Yvette Giraud
Yvette Giraud - les meilleures chansons2021 · Альбом · Yvette Giraud
Et Maintenant... Chante Pour Vous2020 · Альбом · Yvette Giraud
I Love Paris2019 · Альбом · Yvette Giraud
La route enchantée2019 · Альбом · Yvette Giraud
Yvette Giraud- Ses Grands Succès, Vol. 22017 · Альбом · Yvette Giraud
Yvette Giraud- Ses Grands Succès, Vol. 12017 · Альбом · Yvette Giraud
Mademoiselle Hortensia2016 · Альбом · Yvette Giraud
50 succès essentiels (1950-1962)2016 · Альбом · Yvette Giraud
Et maintenant... Yvette Giraud chante pour vous (Mono Version)2016 · Альбом · Yvette Giraud
L'âme des poètes (Mono Version)2015 · Сингл · Yvette Giraud
World's Novelty Champions: Yvette Giraud2015 · Альбом · Yvette Giraud
Chansons françaises à textes : Yvette Giraud, Vol. 12015 · Альбом · Yvette Giraud
L'Essentiel d'Yvette Giraud2014 · Альбом · Yvette Giraud
Le meilleur d'Yvette Giraud2014 · Альбом · Yvette Giraud
Yvette Giraud en 50 Titres2014 · Альбом · Yvette Giraud
Best of Yvette Giraud2014 · Альбом · Yvette Giraud