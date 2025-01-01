Информация о правообладателе: Records 40
Трек · 1955
Ah le petit vin blanc
Voulez-vous danser grand-mère ?2023 · Сингл · Lina Margy
Les grandes dames de la chanson française : lina margy, vol. 12018 · Альбом · Lina Margy
La Valse Brune2018 · Сингл · Lina Margy
La p'tit' môme de Paris2016 · Альбом · Lina Margy
Greatest Hits2015 · Альбом · Lina Margy
Dans Les Jardins De L'alhambra2015 · Альбом · Lina Margy
Dolorosa2015 · Альбом · Lina Margy
Les grandes dames de la chanson française : Lina Margy, Vol. 12015 · Альбом · Lina Margy
L'Essentiel de Lina Margy2014 · Альбом · Lina Margy
Le meilleur de Lina Margy2014 · Альбом · Lina Margy
Lina Margy en 50 titres2014 · Альбом · Lina Margy
L'Essentiel de Lina Margy (Mono Version)2014 · Альбом · Lina Margy
Le meilleur de Lina Margy (Mono Version)2014 · Альбом · Lina Margy
Lina Margy en 50 titres (Mono Version)2014 · Альбом · Lina Margy
La Valse Brune2014 · Альбом · Lina Margy
Ah ! Le petit vin blanc / Voulez-vous danser grand'mère ? (Mono Version)2014 · Сингл · Lina Margy
Sélection des succès de Lina Margy (Mono Version)2014 · Сингл · Lina Margy
C'est à Hambourg / L'homme au piano (Mono version)2014 · Сингл · Lina Margy
Je t'ai juré / C'est tellement différent, nous (Mono Version)2014 · Сингл · Lina Margy
Mon petit soldat d'Afrique / Grand maman gâteau (Mono Version)2014 · Сингл · Lina Margy