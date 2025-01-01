Информация о правообладателе: Records 40
Трек · 1955
Sur les quais du vieux Paris
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Nuages (Remastered)2022 · Альбом · Lucienne Delyle
Vintage Cafè: Je pense à toi2022 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne Delyle - Vintage Sounds2022 · Альбом · Lucienne Delyle
Sur les quais du vieux Paris2021 · Альбом · Lucienne Delyle
Récital À L'Olympia2021 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne delyle à bobino 22021 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne delyle à bobino2021 · Альбом · Lucienne Delyle
Sourire de Paris2021 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne delyle - "Chanteuse intimiste" - Mon amant de Saint-Jean2020 · Альбом · Lucienne Delyle
Best Collection Lucienne Delyle, Vol. 12020 · Альбом · Lucienne Delyle
The Best Vintage Selection2020 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne Delyle vous invite à danser 50 titres d'or2019 · Альбом · Lucienne Delyle
Le Denicheur2018 · Альбом · Lucienne Delyle
Sur Les Quais Du Vieux Paris2017 · Альбом · Lucienne Delyle
Luna Rossa2017 · Альбом · Lucienne Delyle
Nuages2017 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne Delyle Compilation2017 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne Delyle at Her Best Vol. 22017 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne Delyle at Her Best Vol. 12017 · Альбом · Lucienne Delyle
Lucienne Delyle at Her Best Vol. 32017 · Альбом · Lucienne Delyle