Трек · 2015
Monalisa (Remastered Version)
Информация о правообладателе: Restoration Records
Текст песни
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you
You're so like the lady with the mystic smile
Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?
For that Mona Lisa strangeness in your smile?
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Too Young2025 · Альбом · Nat King Cole
The Best Man2025 · Альбом · Nat King Cole
Buon Natale, Merry Christmas to You2025 · Альбом · Nat King Cole
Just One Of Those Things2024 · Альбом · Nat King Cole
After Midnight2024 · Альбом · Nat King Cole
Ramblin’ Rose2024 · Альбом · Nat King Cole
Nat King Cole Sings & George Shearing Plays2024 · Альбом · Nat King Cole
There's No Business Like Show Business with Nat King Cole & George Shearing2024 · Альбом · Nat King Cole
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Los títulos españoles2024 · Альбом · Nat King Cole
It's Christmas Time2024 · Альбом · Nat King Cole
Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole2023 · Сингл · Nat King Cole
Greatest Songs2023 · Альбом · Nat King Cole
Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole, Vol. 22023 · Сингл · Nat King Cole
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nat King Cole2023 · Сингл · Nat King Cole
Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole, Vol. 12023 · Сингл · Nat King Cole
The Best of Jazz2023 · Сингл · Louis Armstrong and His Hot Five
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nat King Cole (The Spanish Songs)2023 · Альбом · Nat King Cole
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Nat King Cole
Nat King Cole's Christmas2023 · Альбом · Nat King Cole